Nintendo revela por qué no hay reseñas del Switch 2

En menos de 48 horas, el Nintendo Switch 2 estará en las manos de millones de usuarios en todo el mundo. Sin embargo, las reseñas de la consola y sus juegos de lanzamiento no estarán disponibles. Si bien esto era algo que ya todos sospechaban, la Gran N ha confirmado que no ha enviado unidades de reseña a los medios, y por fin sabemos por qué.

VGC logró contactar a un representante de Nintendo para saber que los llevó a tomar la extraña decisión de no compartir unidades del Switch 2 a la prensa. Al respecto, esta persona señaló que algunas “características y actualizaciones importantes” solo estarán disponibles a través de una actualización del sistema el día del lanzamiento oficial de la consola, el 5 de junio.

Esto significa que muchos, incluidos nosotros, estamos a la merced de Amazon y otras tiendas para tener el Switch 2 en su lanzamiento. Esto también significa que no habrá cobertura previa relacionada con la consola y los juegos de lanzamiento. Por el momento se desconoce qué llevó a la compañía a tomar esta extraña decisión, especialmente considerando que nos especifican cuáles son las características que Nintendo considera totalmente necesarias para apreciar su nuevo hardware.

¿Habrá cobertura del Switch 2? Sí, pero no llegará antes del lanzamiento de la consola. Si bien los early adopters no necesitan de este tipo de material, hay muchas personas que quieren saber si la consola tiene algún problema, cuánto le dura la batería, qué tan resistente es, si hay algún juego que valga la pena más allá de Mario Kart World. Hay muchas dudas que no tendrán una respuesta, y esto alejará a más de un usuario de la consola, al menos durante sus primeras semanas en el mercado.

Te recordamos que el Switch 2 estará disponible el próximo 5 de junio, día en que la cobertura de la consola comenzará para muchos. En temas relacionados, Nintendo niega información filtrada sobre el Switch 2 en Japón. De igual forma, la nueva actualización del Switch ya está disponible.

Nota del Autor:

Es algo lamentable que no haya cobertura previa de la consola. Es muy probable que muchos estén esperando alguna reseña para ver si compran o no la consola, y ahora no sabrán si el Switch 2 es algo por lo que valga la pena gastar casi $15 mil pesos.

Vía: VGC