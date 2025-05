El Nintendo Switch 2 llegará en menos de un mes, comenzando una nueva generación para la compañía japonesa. Sin embargo, esto no significa que la Gran N se olvidará del Switch y sus 152 millones de usuarios. De esta forma, la empresa ha dejado en claro que le seguirá ofreciendo soporte a esta plataforma en un futuro, aunque los detalles no son claros.

Sabemos que títulos como Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond estarán disponibles en el Nintendo Switch este año, y en futuro veremos Rhythm Heaven Groove, Tomodachi Life: Living the Dream y Pokémon Champions, dejando en claro que la consola tendrá el sport first party, al menos, hasta el 2026.

Sin embargo, por el momento no sabemos qué sucederá después. Claro, Nintendo está trabajando en juegos de los cuales no puede hablar en estos momentos, y algunos de estos proyectos estarán disponibles en el Switch, pero también es cierto que el Switch 2 será el enfocarse principal de la compañía, ofreciendo experiencia que solo podremos disfrutar en el nuevo hardware.

Considerando que hay 152 millones de usuarios del Switch en el mercado, Nintendo no solo puede ignorar a este público. Lo interesante será ver qué tipo de experiencias llegarán a esta consola. Existe la posibilidad de que las producciones AAA, como el siguiente Super Mario y The Legend of Zelda, sean exclusivas del Switch 2, con producciones menores, tipo Rhythm Heaven Groove, lleguen a su plataforma del 2017.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar un poco de tiempo. En temas relacionados, aquí tienes un mejor vistazo a las cajas del Switch 2. De igual forma, Nintendo no descarta cambiar el precio de su nueva consola en un futuro.

Nota del Autor:

Claro, los usuarios del Switch pueden seguir esperando un soporte, por lo menos, los próximos dos años, pero la realidad es que los esfuerzos principales de Nintendo estarán en la nueva consola. Tienen que crear grandes exclusivas que logren convencer a todos de tener un Switch 2.

Vía: Go Nintendo