Nintendo revela los sonidos únicos del Switch 2

El Nintendo Switch 2 nos ofrecerá una experiencia única a comparación del Switch. Si bien es cierto que estas dos consolas comparten múltiples elementos, la Gran N ha hecho todo lo posible para distinguirlas de diferentes formas. Una de las más interesantes es por medio del sonido, algo que la compañía deja muy claro en el más reciente vistazo al hardware.

Por medio de la aplicación de Nintendo Today!, la compañía japonesa compartió un nuevo video en donde podemos ver y escuchar los sonidos que cada aplicación del Switch 2 hace al momento de usarla, algo que nunca experimentamos con la consola del 2017.

Nintendo released a new video highlighting the different sound effects that each Switch 2 menu/feature has.

— Stealth40k (@stealth40k.bsky.social) 2025-05-18T15:05:39.223Z