Nintendo podrá monitorear las sesiones de Gamechat

Una de las funciones principales que tendrá Switch 2 es la de Gamechat, la cual permite a los jugadores tener interacciones con sus amigos a través de micrófonos donde se pueden mantener en comunicación constante durante las partidas, ya sea del mismo juego o de diferentes. Sin embargo, hay una política que el usuario debe aceptar antes de acceder, y algunos lo van a interpretar como un tipo de invasión a la privacidad.

Una reciente actualización en la política de privacidad la empresa de Japón ha revelado un cambio importante relacionado con la próxima consola: la compañía ahora se reserva el derecho de monitorear y grabar las interacciones de audio y video realizadas a través de la función antes mencionada, su sistema de comunicación entre jugadores que ha gustado y no a la vez.

Este detalle se encuentra en el nuevo aviso que los usuarios deben aceptar al utilizar aplicaciones como Nintendo Today. Aunque muchos aceptan sin leer, el texto especifica que la compañía “puede monitorear y grabar tus interacciones de video y audio con otros usuarios”, una cláusula que ha despertado preocupación entre algunos jugadores.

Si bien este tipo de prácticas es común en plataformas con funciones de chat por voz o cámara, sigue siendo relevante para quienes priorizan su privacidad. La medida implicaría que Nintendo tiene la capacidad de acceder al contenido de las conversaciones, posiblemente como mecanismo de control o moderación. Y es que también los padres pueden estar preocupados con quienes conviven sus hijos en las partidas.

Ante este panorama, los jugadores deberán ser más cuidadosos al usar GameChat en la Switch 2, especialmente al compartir información sensible o tener conversaciones privadas. Al menos que quieran optar por usar Discord, pero el proceso con este último podría tardar más y requerirá dispositivos extra.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: La verdad yo no lo creo usar mucho, y decir eso es el sinónimo de nunca realmente. Así que al menos a mí no afecta que tenga o no monitorización.