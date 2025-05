Nintendo no enviaría el Switch 2 para reseña

Estamos a solo unas semanas del lanzamiento del Nintendo Switch 2. Si bien muchos esperan tener la consola el día de su lanzamiento, otros más quieren checar algunas reseñas y previos antes de gastar los casi $14 mil pesos que va a costar este hardware en México. Para este grupo tenemos malas noticias, ya que la Gran N le enviaría esta plataforma a los medios hasta el 5 de junio.

De acuerdo con Chris Dring, exdirector de GamesIndustry.biz y responsable por The Game Business, ha señalado que Nintendo no tiene intención de entregarle un Switch 2 a la prensa y los influencers previo al 5 de junio. Dring asegura que esto se debe a que la consola necesita una actualización de día, por lo que la compañía japonesa no desea que alguien vea a su hardware en un estado que es poco óptimo.

El problema es que el Switch 2 llega al mercado poco antes del Summer Game Fest, evento que atrae la atención de toda la industria. Esto significa que la cobertura de la nueva consola llegaría de una forma dispareja, ocasionando que hands on, videos, reseñas y todo tipo de material informativo relacionado con la consola y los juegos de lanzamiento, se vea afectado, algo que podría influir en el desempeño comercial del hardware y software.

Un representante de relaciones públicas le comentó a The Game Business que la “falta de validación crítica independiente” les hace preguntarse si deberían haber esperado para lanzar su juego unas semanas después de que se asentara la incertidumbre sobre el nuevo hardware. No hay que olvidar que compañías como SEGA, Square Enix, Warner Bros. Games, y muchas más tendrán presencia en el Switch 2 desde su lanzamiento.

Esto es algo atípico para Nintendo. Recordemos que esto no sucedió con el Switch, puesto que la compañía japonesa envió las unidades necesarias semanas antes de su lanzamiento en el 2017, incluyendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Por su parte, la Gran N se ha mantenido en silencio sobre este aspecto, y se desconoce si la falta de contenido previo solo afectará a Estados Unidos, o será algo implementado a nivel mundial.

Te recordamos que el Nintendo Switch 2 llegará al mercado el 5 de junio. En temas relacionados, estas son las especificaciones finales del Switch 2. De igual forma, este es nuestro Hands On de la consola.

Nota del Autor:

Todo indica a que el lanzamiento del Nintendo Switch 2 podría ser todo un caos. Junto a los posibles retrasos de Amazon, el no tener una reseña formal por parte de algunos medios antes de su llegada, podría alejar a más de una persona que está esperando para ver si gastar los $450 dólares vale la pena.

Vía: The Game Business