¡Nintendo no asistirá al E3 2023!

El mes pasado se dio a conocer un reporte en donde mencionaba que Nintendo, Sony y Microsoft no tenían intenciones de participar en el E3 de este año. Si bien esto es algo que no debería ser una sorpresa para los fans de PlayStation y Xbox, los seguidores de la Gran N estaban preocupados por esta información. Ahora, el día de hoy se ha confirmado que, en efecto, Nintendo no formará parte de E3 2023.

De acuerdo con un comunicado compartido por Nintendo, la compañía japonesa no tiene planes para participar en la edición de este año de E3. Esto fue lo que se comentó:

“Abordamos nuestra participación en cualquier evento caso por caso, y siempre estamos considerando varias formas de interactuar con nuestros fans. Dado que el espectáculo E3 de este año no encajaba en nuestros planes, hemos tomado la decisión de no participar. Sin embargo, hemos sido y seguimos siendo un firme partidario de la ESA y el E3”

Si bien aún existe la posibilidad de que Nintendo lleve a cabo un Direct durante junio, la compañía japonesa no tendrá algún tipo de presencia first party en el evento de este año, algo que seguramente decepcionará a gran parte de la industria. Esta es la primera vez que Nintendo no asistirá a un E3 en años.

Por su parte, ReedPop, los organizadores del evento de este año, no han comentado respecto a esta revelación, pero su último comunicado asegura que están trabajando para ofrecer un buen evento para los asistentes. En temas relacionados, un nuevo Direct está en camino. De igual forma, el Switch recibe una nueva actualización.

Nota del Editor:

Un E3 sin Nintendo no es un E3. Aunque las compañías están haciendo todo lo posible por mantener a flote este evento, esto bien podría ser considerado como un nuevo clavo para el ataúd. Es una verdadera lástima, y espero que al menos la compañía tenga un Direct planeado para el verano.

Vía: Venturebeat