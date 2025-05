Nintendo muestra las nuevas funciones de N64 en Switch 2

Nintendo ha presentado un adelanto de las novedades que llegarán a la aplicación para el servicio Switch Online, marcando un paso adelante en la experiencia retro para los fanáticos. A través de un video compartido recientemente, la compañía mostró tres nuevas funciones diseñadas para mejorar la jugabilidad y la personalización, las cuales serán exclusivas de la esperada consola.

Entre las destacadas se encuentra la opción de rebobinado, ideal para corregir errores sobre la marcha; un nuevo filtro CRT que simula con fidelidad la experiencia visual de las televisiones clásicas; y la posibilidad de ver y reasignar controles al gusto del jugador. Estas mejoras apuntan a ofrecer una experiencia nostálgica pero adaptada a las exigencias actuales de comodidad y accesibilidad.

