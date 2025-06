Nintendo muestra el estuche oficial todo en uno de Switch 2

Estamos literalmente a 4 días del lanzamiento final de Switch 2, consola que ha estado en boca de todos desde su primer anuncio a inicios de año, y desde ese momento no han faltado en lanzarse muchos promociones de sus siguientes videojuegos, así como los accesorios que le harán compañía. De hecho, están mostrando las herramientas, donde se incluye un estuche que gustará a los más entusiastas del transporte.

La compañía japonesa ha revelado un nuevo video promocional que ofrece un vistazo detallado al Estuche todo en Uno, el elemento de transporte diseñado especialmente para quienes planean llevar su consola a todas partes. Este accesorio, que estará disponible el mismo 5 de junio junto con el sistema, promete ser la solución más completa para transportar todos los elementos esenciales de la nueva generación.

El estuche está pensado para ofrecer espacio y protección no solo a Switch 2, sino también a todos los accesorios necesarios para jugar en modo TV. En su interior puede almacenarse el dock, los nuevos Joy-Con 2, cables indispensables y hasta seis cartuchos de juego. La organización interna parece cuidadosamente diseñada para mantener cada componente seguro y accesible, ideal para quienes optan por una experiencia portátil sin dejar nada atrás.

Aquí el video:

Nintendo Today posted the Switch 2 All-In-One Carrying Case

– Individual compartments for accessories such as the Switch 2 Pro Controller

– Icons printed on the partitions indicate where to store each item pic.twitter.com/iDmDIh0W9l

— Genki✨ (@Genki_JPN) May 26, 2025