Nintendo libera nuevo gameplay de Metroid Prime 4 edición Switch 2

Este año uno de los juegos más esperados es sin duda Metroid Prime 4, juego del cual hasta este momento se ha mostrado poco metraje, ya que solo se vio un adelante hace poco mediante el directo de despedida del primer Switch y a eso sumó unos cuantos minutos de la presentación de la sucesora. Sin embargo, parece que su fecha de salida está cerca, y eso se debe a nuevos videos que se comparten en redes no muy conocidas.

Mediante la aplicación de Nintendo Today, se mostró un gameplay adicional, en el cual se puede ver prácticamente la introducción del juego, misma en la que hay una aparente guerra en cierto planeta y Samus ha tenido que aterrizar de manera forzosa. No está de más decir, que el video no es tan nuevo como se podría pensar, dado que ya se había visto en el Threehouse live de hace un mes, aunque como lo borraron por el asunto de “drop the price” se había quedado desaparecido.

Aquí lo puedes ver:

Nintendo released Switch 2 Edition footage of Metroid Prime 4 on Nintendo Today. This was previously only shown during Treehouse Live. pic.twitter.com/8GoYrqmXqC — Stealth (@Stealth40k) May 9, 2025

Aquí la sinopsis del juego según la web de Nintendo:

Una de las mejores cazarrecompensas de la galaxia. Es capaz de superar cualquier obstáculo, por peligroso que sea. Un planeta desconocido. Samus descubre que la han transportado a una antiquísima jungla de vegetación exuberante. Escanea las estatuas de piedra y las ruinas en busca de pistas que te permitan seguir avanzando. Lucha contra los abominables seres alienígenas que habitan en el planeta. Samus recibirá estos misteriosos poderes mientras explora el planeta. Utilízalos con cabeza para lograr abrirte camino. Una raza alienígena que antaño habitó en el planeta Viewros. Le hacen una petición muy solemne a Samus. Un enigmático cazarrecompensas que siente una profunda inquina hacia la Federación Galáctica… y hacia Samus.

No está de más mencionar, que la versión que se puede ver en el metraje es la de Switch 2, la cual correrá hasta 4K y 60 cuadros por segundo, experiencia que es nueva para los fans de Nintendo. Aún no hay fecha de lanzamiento disponible, pero se espera que la anuncien a los pocos días de salida de la consola.

Vía: NT

Nota del autor: Es uno de los títulos que ya quiero jugar, pero de momento la fecha es toda una incógnita, con eso es lógico pensar que vamos a tender pronto otro Nintendo Direct.