Nintendo hace 500 reclamos de derechos a canal de música en YouTube

Algo que a Nintendo no le resulta simpático, es que algunos usuarios tomen música de sus juegos para ponerla directamente en canales de Youtube, esto ya sea para arreglos o archivos originales. Incluso se ha encargado de eliminar canales como consecuencia de esto, y ahora, un usuario más se une a las filas de denunciados por la compañía japonesa.

El canal conocido como Deoxys Prime reveló hace poco que estará eliminando del canal todas las piezas musicales a Nintendo, esto involucra a franquicias como Super Mario, Zelda, Pokémon, Animal Crossing, entre otras. Esto tras haber recibido 500 reclamos de derechos de autor, algo que afortunadamente no será una eliminación total del canal.

Aquí su comunicado de Twitter y su respectiva traducción:

Effective immediately I will be removing all Nintendo music from my channel. With 500+ claims and a dozen soundtracks blocked over the last week it's pretty clear they don't want their music on YouTube. I'm sorry to everyone who enjoys their music but I don't have much choice.

