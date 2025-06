El día de ayer, los habitantes de Londres se sorprendieron al ver un anuncio en el metro de la ciudad en donde se indicaba que Metroid Prime 4: Beyond, uno de los juegos más esperados del año, ya estaba disponible. Como era de esperarse, este fue un error del equipo de publicidad, y Nintendo por fin salió a aclarar esta situación.

Por medio de un comunicado oficial compartido para Eurogamer, Nintendo ha confirmado que el anuncio que se encontraba en el metro de Londres es un error y, como muchos ya lo sospechaban, Metroid Prime 4: Beyond no está disponible en estos momentos. Lamentablemente, no proporcionaron más información sobre la fecha de lanzamiento de este título.

Hasta el momento, sabemos que Metroid Prime 4: Beyond llegará al Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en algún punto de este año. Si bien no sabemos cuándo podremos disfrutar de la nueva aventura de Samus, muchos han especulado que, considerando el lanzamiento de Pokémon Legends: Z-A en octubre, es probable que el trabajo de Retro Studios esté disponible en septiembre.

Sin embargo, el tener ya la publicidad que indica que el título está disponible en estos momentos también podría ser una indicación de que Metroid Prime 4: Beyond llegaría en agosto de este año. Recordemos que desde hace tiempo, Nintendo ha lanzado una exclusiva cada mes o dos meses. De esta forma, el trabajo de Retro Studios llegaría entre el lanzamiento de Donkey Kong Bananza en julio y Pokémon Legends: Z-A en septiembre.

Por el momento, solo nos queda esperar a que Nintendo revele la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond, el cual llegará en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este caso aquí. De igual forma, dos juegos clásicos de Metroid estarían de regreso.

Nota del Autor:

Ya no puedo esperar para jugar Metroid Prime 4: Beyond. Todo lo que hemos visto sobre este juego luce espectacular. Considerando todo lo que hemos visto a lo largo del 2025, y lo que vendrá, este título se mantiene como uno de los más esperados por todos los usuarios del Switch y Switch 2.

Vía: Eurogamer