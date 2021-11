Nintendo ha revelado sus ofertas por el Black Friday

Mientras que acá en México estaremos celebrando el Buen Fin esta semana, nuestros vecinos en Estados Unidos estará festejando el Black Friday a finales de mes. Como tal, ya hay varias compañías que están anunciando algunas de las promociones que tendrán disponibles para ese día, y Nintendo es una de ellas.

Al igual que el año pasado, la Gran N estará trayendo de regreso el Nintendo Switch Black Friday Bundle, el cual incluye un Switch, un código de descarga digital para Mario Kart 8 Deluxe, y una membresía individual de tres meses para Nintendo Switch Online. Todo esto tendrá un valor de $299.99 dólares y estará disponible a partir del 21 de noviembre de este año.

Pero eso no es todo, ya que varios otros títulos del publisher nipón bajarán de precio a $39.99 dólares. Específicamente, son los siguientes juegos:

– The Legend of Zelda: Breath of the Wild

– New Super Mario Bros. U Deluxe

– Splatoon 2

– Paper Mario: The Origami King

– Kirby Star Allies

– Fire Emblem: Three Houses

Además de todo lo anterior, Nintendo tendrá descuentos por el Black Friday tanto en Mario Kart Live: Home Circuit y Ring Fit Adventure, cuyos precios se verán rebajados a $59.99 dólares y $54.99 dólares respectivamente. Por último, anunciaron que habrá un montón de ofertas en la eShop, pero todavía no dan detalles específicos.

Nota del editor: Y pues como era de esperarse, el nuevo modelo OLED no está incluido dentro de estas ofertas. Después de todo, su más reciente consola apenas llegó al mercado hace unas cuantas semanas y la Gran N evidentemente no tiene intenciones de rebajar su precio tan pronto.

Via: Nintendo