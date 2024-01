Como seguramente recordarán, Super Smash Bros. Ultimate realizaba constantes eventos durante sus primeros años en el mercado. Estas celebraciones estaban enfocadas en los Spirits, y le permitían a los jugadores expandir su colección por medio de una serie de batallas divertidas con la CPU. Ahora, se ha revelado que estos eventos estarán de regreso para celebrar los lanzamientos más importantes de Nintendo en los últimos años.

Pese a que muchos pensaron que el soporte para Super Smash Bros. Ultimate llegó a su fin tras el lanzamiento de Sora como personaje DLC, Nintendo nos sorprendió el día de ayer al revelar que un nuevo evento para el juego de peleas se llevará a cabo entre el 11 y 15 de enero de 2024. Esta no solo es una excusa para celebrar el quinto aniversario del título, sino que nos dará la oportunidad de conseguir Sports de juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Xenoblade Chronicles 3 y más.

“Durante cinco días a partir del 11 de enero, nuevos espíritus de los títulos más recientes de varias series, como The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom y #Splatoon3, llegarán al tablero de espíritus de #SmashBrosUltimate. Derrótalos en la batalla para ganar más oro de lo habitual”.

For five days starting 1/11, new spirits from various series' latest titles, such as The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom and #Splatoon3, will be making their way to the #SmashBrosUltimate Spirit Board! Defeat them in battle to earn more gold than usual. pic.twitter.com/OlLHn3C1sm — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 10, 2024

En este evento, tendremos la oportunidad de conseguir Spirits de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Splatoon 3, Xenoblade Chronicles 3 y Pikmin 4, en donde incluirán a Rauru, Noah, Mio, los miembros de Deep Cut y más. Junto a esto, también podremos obtener más oro y PS. Por último, te recordamos que el 16 de enero, el Amiibo de Sora por fin estará disponible a nivel mundial.

En su momento, Super Smash Bros. Ultimate celebraba el lanzamiento de múltiples juegos con eventos similares. Sin embargo, tras la llegada de Sora como personaje DLC, Nintendo dejó de darle tanta atención a este título, lo cual tiene sentido. Sin embargo, es bueno ver que la compañía no se ha olvidado de esta entrega. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que algo así suceda el próximo año, o al menos después de que varias experiencias exclusivas estén disponibles en el Switch. En temas relacionados, se revela al responsable de la gran filtración de Super Smash Bros. for 3DS. De igual forma, parece que una película de Super Smash Bros. ya podría estar en desarrollo.

Nota del Editor:

No he jugado Super Smash Bros. Ultimate desde hace tiempo. Esta es una muy buena excusa para regresar a este juego. Recuerdo haber obtenido todos los Spirits en su momento, pero no dudo que me falten un par en estos momentos, especialmente todos los relacionados con los personajes del segundo paquete de DLC.

Vía: Nintendo