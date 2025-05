Nintendo advierte que baneará consolas Switch que se modifiquen

Esta semana muchos usuarios recibieron notificaciones en cambios de las políticas de Nintendo, lo cual afectará a las aplicaciones de celular a los videojuegos y por supuesto las consolas, teniendo como ejemplo la monitorización en la aplicación de Gamechat cuando se lance Switch 2. Sin embargo, esto no es todo, ya que incluso hay advertencia para quienes les gusta piratear los aparatos y conseguir software gratis.

Como dijimos, la empresa ha actualizado su Acuerdo de Usuario y su Política de Privacidad, incluyendo nuevas cláusulas dirigidas a los usuarios que alteren el funcionamiento original de sus consolas o software. La compañía ha endurecido sus condiciones legales en medio de un contexto de crecientes desafíos técnicos y jurídicos, en especial contra prácticas como la piratería y el uso de emuladores.

El nuevo texto del acuerdo advierte que cualquier intento por saltar, modificar, descifrar, anular o manipular los servicios digitales de Nintendo, como la eShop, Switch Online o los juegos digitales, podría llevar a la compañía a bloquear total o parcialmente el dispositivo usado. Este cambio amplía sustancialmente la antigua política, que ya prohibía actividades como desensamblar o aplicar ingeniería inversa sin autorización.

La actualización cubre a los usuarios que utilizan exclusivamente juegos en formato digital, ya que estos dependen completamente de los servicios en línea de la compañía. De acuerdo con la empresa, cualquier desviación del uso previsto de los servicios, ya sea mediante software o hardware externo, será motivo suficiente para imponer sanciones técnicas.

Con este movimiento, Nintendo busca dejar claro que no tolerará la modificación de sus sistemas. Aunque algunas de estas medidas responden a exigencias legales recientes, también reflejan una postura firme ante el uso no autorizado de sus productos, especialmente de cara al lanzamiento de la Switch 2, donde se espera una vigilancia aún más estricta. Es muy posible que los sistemas de seguridad sean mayores.

Vía: GF

Nota del autor: Menos mal que a mí nunca se me pasa por la cabeza hacer el jailbreak, así que me da igual. Tan solo no hay que hacer cosas que parezcan ilegales.