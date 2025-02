Nickelodeon confirma nueva serie secuela de Avatar

El día de mañana, 21 de febrero, se celebrará el 20 aniversario de la serie animada de Avatar: The Last Airbender. La propiedad de Nickelodeon es una de las caricaturas más populares de las últimas décadas, y para celebrar, se ha revelado que una secuela ya está en desarrollo, y por fin tenemos los primeros detalles de Avatar: Seven Havens.

Nickelodeon continúa expandiendo este universo, y Avatar: Seven Havens es el siguiente capítulo en la saga de este mundo. De acuerdo con Variety, esta será una serie animada compuesta por 26 capítulos de 30 minutos, los cuales estarán divididos en dos temporadas. De igual forma, se ha confirmado que los eventos de esta continuación se desarrollarán después de The Legend of Korra. Esta es la descripción de la serie:

“Avatar: Seven Havens se desarrolla en mundo destrozado por un cataclismo devastador. Una joven Maestra Tierra descubre que es la nueva Avatar después de Korra, pero en esta era peligrosa, ese título la marca como la destructora de la humanidad, no su salvadora. Perseguida por enemigos humanos y espirituales, ella, y su gemela perdida hace mucho tiempo, deben descubrir sus misteriosos orígenes y salvar los Siete Refugios antes de que las últimas fortalezas de la civilización colapsen”.

Avatar: Seven Havens será la tercera serie animada de este universo. Además de The Last Airbender, Nickelodeon nos entregó The Legend of Korra durante cuatro temporadas entre 2012 y 2014. Por si fuera poco, también está en desarrollo una película animada centrada en Aang y sus aliados, la cual llegará a los cines en enero de 2026.

Lamentablemente, aún no hay una fecha de estreno para Avatar: Seven Havens, pero seguramente tendremos más información sobre esta serie animada a lo largo de este año. En temas relacionados, la serie live action de Avatar es un éxito. De igual forma, un juego AAA de Avatar ya está en camino.

Vía: Variety