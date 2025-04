El mes pasado, Scopely compró la división de videojuegos de Niantic, en donde se incluye Pokémon Go, por la módica cantidad de $3.5 mil millones de dólares. Si bien la compañía de Arabia Saudita mencionó que esto no afectará al equipo que trabaja en el juego móvil, no se pudo decir lo mismo de Niantic, quienes han reportado el despido de casi 70 empleados.

Por medio de un comunicado oficial, Niantic ha confirmado que el pasado 20 de mayo, 68 empleados de la compañía fueron despedidos. John Hanke, CEO de Niantic, compartió esta información en un correo para todos los afectados, en donde mencionó qué:

“Estas decisiones nunca son fáciles; de ninguna manera reflejan el desempeño de las personas; y comprendemos su impacto en la vida de las personas. Agradecemos profundamente a las personas talentosas que nos ayudaron a llegar hasta aquí y por sus numerosas contribuciones, y las apoyaremos en su transición hacia nuevas oportunidades”.

Esta información sale a la luz un par de semanas después de que Niantic vendiera su división de juegos a Scopely, con el fin de reenfocar sus esfuerzos en su empresa de inteligencia artificial geoespacial a través de una nueva empresa, Niantic Spatial Inc. Si bien Niantic no forma parte de Scopely, Pokémon GO, Monster Hunter Now, Pikmin Bloom y muchos otros juegos más ahora están bajo el dominio de la compañía de Arabia Saudita. En temas relacionados, ya hay fecha para la siguiente expansión de Pokémon TCG: Pocket. De igual forma, así se vivió el pasado Pokémon Regional Championships.

Nota del Autor:

Siempre es devastador cuando escuchamos sobre el despido de empleados. Las grandes compañías rara vez considerando el factor humano, y solo ven a sus empleados como un número más, lo cual es muy decepcionante.

Vía: Nintendo Life