Ni el CEO de SIE sabe si los juegos de Bethesda serán exclusivos de Xbox o no

Desde que se anunció la compra de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft, muchos se han preguntado que pasará con los juegos de esta compañía. ¿Acaso DOOM, The Elder Scrolls y más propiedades serán exclusivas de Xbox? Respecto a esta cuestión, esto es lo que Jim Ryan, CEO de SIE, ha dicho al respecto.

Aunque en Microsoft se ha mencionado que esperan tener los juegos de esta compañía primero y mejor en Xbox, por el momento no está claro si veremos algún tipo de exclusividad. En una reciente entrevista con el medio TASS, Ryan fue cuestionado sobre la futura relación entre Bethesda y PlayStation, y esto fue lo que comentó:

“Es una decisión que está fuera de nuestras manos; esperaremos y veremos qué pasa”.

El directivo de SIE no ha compartido más información al respecto, y dudamos que esta situación sea aclarada en un futuro cercano. Tal parece que la respuesta a esta pregunta varía dependiendo de a quién se le pregunte. En temas relacionados, un analista ha mencionado que este nueve acuerdo entre Bethesda y Microsoft no afectará a PlayStation. De igual forma, DOOM Eternal ya no saldrá físico en Switch.

Vía: TASS