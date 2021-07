NetherRealm ya trabaja en su siguiente juego y termina con el DLC para MK 11

El año pasado, NetherRealm Studios sorprendió a los fans con el anuncio de Mortal Kombat 11 Ultimate para la nueva generación de consolas. Además de mejoras gráficas y técnicas, esta versión definitiva del popular juego de peleas también incluía personajes adicionales y si estabas esperando más, entonces te tenemos malas noticias.

Vía Twitter, la cuenta oficial de Mortal Kombat confirmó que ya no habrá más personajes DLC, y que su estudio desarrollador ya había empezado a trabajar en su siguiente proyecto:

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.

— Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021