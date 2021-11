Netflix está trabajando en una película de Gorillaz

Gorillaz es una de las bandas más amadas del último siglo. Desde su primera aparición en 2001, este grupo ha cautivado al público, no solo con su música, sino al tratarse de una agrupación virtual. Si bien esto comenzó como simplemente una forma de burlarse de la generación MTV, esto eventualmente evolucionó a una constante narrativa que se contaba en cada disco, y en una serie animada. Ahora, el siguiente paso lógico por fin será una realidad. Así es, una película ya está en camino.

En una reciente entrevista, Damon Albarn, co-fundador de la banda y la voz de 2-D, reveló que una película animada de Gorillaz ya está en desarrollo en Netflix, y actualmente se encuentra en el proceso de escribir el guion para la plataforma de streaming.

“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s

— Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021