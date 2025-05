Neil Druckmann habla sobre The Last of Us Part III

Con todo el furor que ha causado la segunda temporada de The Last of Us, muchos quieren saber si Naughty Dog ya está trabajando en un tercer juego de esta franquicia. El año pasado, el director del estudio expresó sus deseos por regresar a este mundo, y en una reciente entrevista ha compartido más detalles sobre este proyecto.

En una reciente entrevista con Last Stand Media, Neil Druckmann, director de The Last of Us, reveló que aún tiene la intención de trabajar en una tercera entrega de esta serie, pero tiene está esperando al momento correcto para hacer realidad este proyecto. Esto fue lo que comentó:

“Lo que dije en el documental [que habrá un ‘nuevo capítulo’], lo decía en serio. Aunque soy el ‘cuidador’ de esta franquicia, sea cual sea el título que me ha dado Sony, para mí es importante que todo sea de gran calidad. Simplemente no quiero hacer ‘mucho’ de ello. Quiero ser muy concienzudo con todo lo que hacemos. Ya sabes, cuando hicimos una cosa de parque temático, nos aliamos con Universal y con las mejores personas para hacer esa casa encantada de Halloween, o como lo llames. Cuando hicimos la serie, creo que nos aliamos con los mejores productores de TV de HBO y estamos haciendo la mejor versión de ello. Así que, si volviéramos [a The Last of Us], quiero asegurarme de que es una historia que vale la pena para un The Last of Us. Me encanta ese mundo, me encantan los personajes, con la oportunidad y la idea adecuadas, sí. Definitivamente regresaría”.

Recordemos que tras el lanzamiento de The Last of Us Part II Remastered, Neil Druckmann señaló que una tercera parte ya estaba en proceso, pero después reveló que el juego no estaba en desarrollo. Ahora, el director ha señalado que estaría encantado de regresar a este mundo, pero por el momento Naughty Dog tiene las manos ocupadas.

El estudio no solo está trabajando en Intergalactic: The Heretic Prophet, sino que otro juego sorpresa está en camino. En temas relacionados, la segunda temporada de The Last of Us sufre de review bombing. De igual forma, una cuarta temporada de la serie sería necesaria.

Nota del Autor:

The Last of Us Part III es algo que suena muy interesante, pero la idea de continuar con el viaje de Ellie suena como algo imposible, especialmente considerando cómo terminó la segunda entrega. Sin embargo, volver a ver a Abby es algo que tiene mucho potencial.

Vía: Last Stand Media