Después de años inmersos en el mundo de The Last of Us, a finales del 2024 se reveló que el siguiente juego de Naughty Dog será Intergalactic: The Heretic Prophet. Si bien la revelación inicial fue interesante, el equipo no proporcionó muchos detalles sobre su nuevo trabajo. Bueno, esto por fin ha cambiado, puesto que Neil Druckmann, director del estudio, por fin ha compartido más información sobre Intergalactic: The Heretic Prophet.

En una reciente plática con Alex Garland, escritor de 28 Days Later, Druckmann aprovechó la oportunidad para compartir más detalles sobre Intergalactic: The Heretic Prophet, en donde señaló que este juego tocará una serie de temas que seguramente no serán controversiales: religión y fe. Esto fue lo que comentó el director al respecto:

“Pero el chiste es, ya sabes, hagamos algo que a la gente no le interese tanto. Hagamos un juego sobre la fe y la religión. [Intergalactic: The Heretic Prophet] se desarrolla 2000 años en un futuro alternativo que se desvía a finales de los 80. Así que no solo hay una línea de tiempo de historia alternativa, hemos hecho esto – donde la línea de tiempo se desvía – esta nueva religión se vuelve bastante prominente y luego pasamos años simplemente desarrollando esta religión desde el profeta original hasta cómo se va modificando, y a veces se va bastardizando y evolucionando a lo largo de todos estos años. Toda esta religión se desarrolla en este único planeta. Y luego, en un momento dado, se interrumpe toda comunicación con este planeta y te conviertes en un cazarrecompensas que persigue a su presa y se estrella en este planeta, quería hacer un juego sobre la fe y la religión En muchos de los juegos anteriores que hemos hecho, siempre hay un aliado contigo. Realmente quiero que te pierdas en un lugar en el que estés realmente confundido sobre lo que sucedió aquí, [sobre] quiénes son las personas aquí, cuál fue su historia y para poder salir de este planeta, como… nuevamente, nadie ha sabido nada de este planeta durante 600 años, así que si alguna vez has esperado tener la oportunidad de salir, tienes que averiguar qué sucedió aquí”.

Si bien detalles claros sobre la trama y el gameplay aún son un misterio, las recientes declaraciones de Druckmann apuntan a un juego enfocado en la narrativa, en donde en esta ocasión no tenemos a un aliado junto a nosotros durante la mayoría del tiempo. De igual forma, el avance de revelación indica un mayor énfasis en el combate.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento, pero sabemos que Intergalactic: The Heretic Prophet llegará al PlayStation 5, y tomando en cuenta el ritmo de desarrollo de Naughty Dog, es probable que veamos este título en nuestras manos hasta el final de la generación. En temas relacionados, este juego podría tener un mayor énfasis en el horror. De igual forma, filtran la historia de este título.

Nota del Autor:

Si bien aún hay falta tener el juego completo en nuestras manos para ver cómo es que Naughty Dog toca estos temas, también es cierto que Druckmann camina por una delgada línea sobre cultura, religión y sociedad que es imposible no vincular con la situación global en estos momentos, especialmente considerando su origen

Vía: Sony