Death Stranding 2: On the Beach llegará a PlayStation 5 la siguiente semana. De esta forma, muchos quieren saber si es necesario experimentar el primer Death Stranding, el cual llegó al PS4 en el 2019, para disfrutar por completo el nuevo trabajo de Hideo Kojima. Es así que PlayStation por fin ha ofrecido una respuesta clara a esta pregunta.

Por medio de un video recapitulando los eventos del primer juego, PlayStation deja en claro que no es necesario jugar Death Stranding para disfrutar de Death Stranding 2: On the Beach. Sin embargo, al hacer esto podrás tener un mejor entendimiento de la historia, y algunos detalles serán más interesantes.

Para todos aquellos que no jugaron Death Stranding, la secuela cuenta con un extenso glosario que explica algunos de los conceptos de este mundo y, por si fuera poco, el lanzamiento final también incluye una recapitulación que nos muestra los eventos de la primera entrega de una forma rápida y, que el estudio espera, sea más que suficiente para aquellos que se saltaron la primera entrega.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la reacción del público una vez que Death Stranding 2: On the Beach esté disponible en PlayStation 5 el próximo 26 de junio del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo adelanto del juego. De igual forma, Hideo Kojima cambió cosas del producto final por ser “demasiado buenas”.

Nota del Autor:

Mi recomendación es jugar Death Stranding. PlayStation dice esto justamente para evitar que el título sea intimidante para el público en general, y compren esta entrega. Sin embargo, el peso emocional de este mundo y sus personajes es algo que se pierde si no experimentas el título de 2019.

Vía: Vandal