Naughty Dog ya tiene otro juego en desarrollo

Se ha confirmado que la empresa tiene en desarrollo un segundo proyecto además de su nueva IP de ciencia ficción. Aunque no hay un anuncio oficial, todo apunta a que se trataría de una nueva entrega de Uncharted, posiblemente protagonizada por Cassie Drake, hija de Nathan Drake. Lo cual tiene sentido, puesto que los fans estarían pidiendo constantemente la continuación simbólica.

Neil Druckmann, director de Naughty Dog, reveló en el pódcast Press X to Continue que participará como productor en este segundo título, dejando la dirección creativa a otro equipo. Esta estructura sugiere que el juego estaría bajo el liderazgo de Shaun Escayg, quien dirigió The lost Legacy y lleva tiempo vinculado a rumores sobre el regreso de la saga.

Mientras tanto, el estudio se enfoca también en Intergalactic: The Heretic Prophet, la nueva franquicia con estética de ciencia ficción pulp, que marcará su siguiente gran apuesta narrativa tras The Last of Us Part II. Sin embargo, y como ya mencionamos, este título aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y podría tardar varios años en llegar al mercado.

La posible reactivación de Uncharted llega tras la cancelación del multiplayer de TLOU, proyecto multijugador que Naughty Dog decidió abandonar para no comprometer sus recursos creativos en un modelo de juego como servicio. Con esta nueva estrategia, el estudio busca equilibrar la creación de propiedades originales con el regreso de sus franquicias más exitosas. Ya veremos qué les depara en los siguientes eventos.

Vía: CB

Nota del autor: Esperemos que esta saga regrese, incluso me conformaría si hacen un port del lanzamiento de PS Vita, el cual no está para nada mal.