¡My Hero Academia recibirá una nueva OVA muy pronto!

Los fans de My Hero Academia deben de estar emocionados en estos momentos. Además de que la producción en la quinta temporada ya está en marcha, se ha revelado que uno nuevo video de animación original, u OVA, llegará a Hulu el próximo 16 de agosto.

Esta nueva OVA tomará lugar después de los eventos de Kamino, en donde All Might venció a All for One, pero antes del examen de licencia provisional. De esta forma, el anime nos contará cómo es que los estudiantes de la clase 1-A entrenaron para conseguir sus licencias. Así que será mejor que no esperen una aventura de épicas proporciones, y se preparen para ver algo más ligero.

De acuerdo con Aitkimochi, famosa por proporcionar traducciones de entrevistas y avances sobre My Hero Academia, la OVA tendrá el nombre de Stay Alive! A Deathly Survival Practice!, y esta es su descripción:

Here is the translation for the full summary of the new BNHA OVA episode "Stay Alive! A Deathly Survival Practice!" that will air on August 16th at 12am Japan Time on Hulu Japan~ pic.twitter.com/5wYFzgonQ9

