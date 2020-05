¡Muppets Now llegará a Disney+ a finales de julio!

Los Muppets son amados por todo el mundo. Actualmente puedes encontrar varios programas de estos personajes en Disney+, con aún más proyectos en camino a esta plataforma. Uno de los más interesantes es Muppets Now, el cual contaba con una venta de lanzamiento para verano. Afortunadamente, Disney ha revelado el día exacto en el que esta nueva mini serie estará disponible en su servicio de streaming.

Como parte del “Disney Bundle”, donde Disney +, Hulu y ESPN + revelan nueva información para ayudar a impulsar el paquete con descuento que contiene los tres servicios, se ha revelado que Mupptes Now llegará a Disney+ el próximo 31 de julio. Este anuncio estuvo acompañado de una nueva imagen promocional del show.

Lights! Music! Muppets! …Unscripted! Get ready to see your favorite characters like never before in #MuppetsNow, an Original Series, coming July 31 only on #DisneyPlus. #DisneyBundle pic.twitter.com/1gLtOx3ckl

— Disney+ (@disneyplus) May 20, 2020