Multan a usuarios de Pokémon GO por salir a jugar en cuarentena

A principios del año pasado, cuando los gobiernos ya habían declarado estado de cuarentena en varios países, hubo ciertas personas que no entendieron al cien por ciento lo que “quedarse en casa” significaba. En particular, varios jugadores de Pokémon GO seguían saliendo a la calle sin importarles lo que las autoridades tuvieran que decir, y como consecuencia, algunos fueron multados y otros incluso arrestados.

Bueno, pues la historia se repite. El día de ayer, la policía de Essex, Inglaterra tuvo que advertir a un grupo de personas que estaban jugando Pokémon GO en un parque local, que por favor regresaran a casa, o de lo contrario, serían acreedores a una multa. Pocas horas después, el departamento de policía de Warwickshire tuvo que multar por £200 euros a un hombre que viajó de una ciudad a otra solo por atrapar Pokémon.

La policía compartió estos acontecimientos a través de redes sociales, pero a los pocos minutos tuvieron que eliminar las publicaciones ya que la gente decía que estas personas “solo estaban ejercitándose”, actividad que sí está permitida en Inglaterra incluso durante la cuarentena.

Via: BBC