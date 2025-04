Muestran qué tan fuertes son los imanes de los Joy Con de Switch 2

Como mencionamos, con el avance tecnológico, la gran N ha retomado el concepto magnético para su nueva generación de consolas. La gran duda que surgió entre los usuarios fue sobre la resistencia de esta conexión y si realmente sería lo suficientemente fuerte para un uso intensivo.

Para comprobarlo, el equipo de los medios realizó una peculiar prueba colgando una consola Switch 2 únicamente de uno de sus Joy-Con, con el objetivo de demostrar la potencia de los imanes. El resultado sorprendió, ya que la conexión se mantuvo firme, dejando claro que Nintendo ha solucionado los problemas de la versión inicial del sistema.

Aquí el video:

How strong are the Switch 2 magnets? pic.twitter.com/WbYPfrC0Tu

— IGN (@IGN) April 14, 2025