Muestran primer trailer de The Meg 2: The Trench

Se presentó en CinemaCon 2023 el primer vistazo de la próxima secuela de acción “The Meg 2: The Trench” y se ve tan encantadoramente tonto como los fanáticos del original esperaban. Si bien se confirmó que Jason Statham regresaría para la continuación, el clip, que se mostró aún no se ha publicado en línea.

Comienza con algunos dinosaurios de aspecto amigable en una playa, antes de que un Tiranosaurio Rex llegue y se coma a todos los pequeños. Sin embargo, si piensas que este amigo es el depredador principal en estos lugares, mejor piénsalo de nuevo, porque el T-Rex es luego devorado por un tiburón gigantesco.

En la actualidad, el súper buzo Jonas Taylor, interpretado por Statham, ha reunido a un equipo para bajar a una trinchera desconocida e investigar los extraños sucesos que se han reportado en sus alrededores. Por supuesto, durante la misión se dan cuenta de que un megalodón, aún más grande que los vistos en la película anterior, acecha bajo la superficie.

Más tarde, según la publicación, vemos a Statham luchando contra la criatura gigantesca con un arpón mientras maneja una moto acuática y el megalodón comienza una despiadada matanza. Cliff Curtis, Page Kennedy y Shuya Sophia Cai repiten sus papeles junto a Statham en la película dirigida por Ben Wheatley. “The Meg 2: The Trench” se estrenará en cines de Estados Unidos el 4 de agosto.

Vía: Games Radar

Nota del editor: El trailer se mostró en la convención pero aún no ha sido publicado en redes, pero ya sabemos lo que podemos esperar, ¿verdad? Quien va al cine a ver este tipo de películas sabe que verá una película exageradamente absurda pero entretenida.