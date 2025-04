Movistar abandonaría México en un futuro

La situación móvil en México es bastante competida. A lo largo de los años, más y más compañías se han sumado a esta contienda, dejando a Movistar, quien en algún momento logró competir directamente contra Telcel, en una situación complicada, y con la posibilidad de dejar nuestro país por completo.

De acuerdo con El Economista, durante el 2024, Movistar perdió cerca de 900 mil accesos móviles, un número cercano a los 814 mil nuevas líneas que Izzi y Megacable reportaron en conjunto a lo largo del año pasado. Junto a esto, la compañía ya dejó sus operaciones en Argentina y Colombia, dejando a México como el siguiente gran candidato a ser abandonado.

En total, las líneas celulares activas de Movistar en México llegaron a las 21.6 millones en el 2024, lo que representa una caída de 3.9% frente a lo que se registró en el 2023, cuando contaba con 22.6 millones de usuarios. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la compañía en nuestro país, es que la mayoría de los clientes de la región tienen bajo consumo de tiempo aire y datos móviles, lo que reduce su atractivo para otras empresas.

Por si fuera poco, Movistar ya no cuenta con torres, ni espectro propio en México, puesto que ahora opera con la infraestructura de AT&T. Esto ha dejado a la compañía en una situación complicada, con Walmart y Beyond One interesadas en comprar el espacio que Movistar tiene en México. Por el momento solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, Telcel le presta su red a Movistar. De igual forma, este es el plan de Telcel que casi nadie conoce.

