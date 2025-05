Moon Studios en peligro de cerrar por la recepción de su juego nuevo

En caso de que alguien no lo tenga presente, hace poco tiempo se lanzó el juego más reciente de los desarrolladores de la saga Ori, Moon Studios, el cual lamentablemente no ha cosechado las mejores críticas debido al modo de juego empleado que se sale de la zona de confort. Y aunque muchos puedan pensar los contrario, este altercado podría causar inconvenientes en el modo de trabajo.

No Rest for the Wicked, el RPG de acción, actualmente en acceso anticipado en Steam, ha recibido críticas mixtas, lo que llevó a su fundador, Thomas Mahler, a advertir sobre el impacto negativo que esto podría tener para el futuro del estudio.

Según Mahler, el bombardeo de reseñas negativas en Steam, debido a factores como su alta dificultad, mecánicas poco claras y un sistema de progresión exigente, podría poner en riesgo no solo el desarrollo completo del juego, sino también la existencia de Moon Studios. “Si quieren que terminemos No Rest for the Wicked, es perjudicial que recuperemos esa puntuación”, expresó en Discord, generando preocupación entre los seguidores del estudio.

Pese a sus declaraciones, Mahler aclaró después en Twitter que la compañía no se encuentra en peligro financiero inmediato. Señaló que sus comentarios buscaban frenar lo que considera reseñas motivadas por agendas personales más que por fallos reales del juego. No obstante, reconoció los desafíos del modelo de acceso anticipado y el nivel de expectativa generado por el prestigio previo del estudio.

La situación se complica debido a que Moon Studios asumió recientemente todos los derechos de publicación de No Rest for the Wicked tras su separación de Take-Two Interactive, lo que incrementó la presión sobre el éxito del proyecto. Mahler insistió en que el estudio sigue comprometido con mejorar el juego y pide a la comunidad que ofrezca críticas constructivas en lugar de valoraciones destructivas.

Vía: GR

Nota del autor: Ojalá dejen más claras las mecánicas del juego, pues se ve que tiene algo de potencial. Esperemos no se vean obligados a cerrar las puertas.