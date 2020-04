Monolith Soft ayudó en el desarrollo de Animal Crossing: New Horizons

Aquí hay algo que seguramente no sabías, Monolith Soft, el talentoso estudio detrás de la franquicia de Xenoblade Chronicles, ayudó con el desarrollo de Animal Crossing: New Horizons. La noticia viene directamente de la compañía, que actualizó su sitio web oficial para reflejar esta información.

Desafortunadamente, no hay más detalles sobre la manera en que estuvieron directamente involucrados. Por más raro que esto parezca, Monolith Soft Kyoto anteriormente también ayudó con el desarrollo de Animal Crossing: New Leaf y Animal Crossing: Happy Home Designer. Desde que la compañía fue comprada por Nintendo en 2007, ha ayudado en varios otros títulos también, como Splatoon y Pikmin 3.

Recientemente, el estudio creció a 243 empleados a lo largo de sus múltiples divisiones y apoyó con el diseño de escenarios para The Legend of Zelda: Breath of the Wild, todo esto mientras seguían lanzando nuevos juegos de Xenoblade. También han estado ocupados contratando nuevo personal para BOTW 2 y su siguiente juego propio, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition.

Fuente: Monolith Soft