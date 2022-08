Después de años de espera, Dragon Ball Super: Super Hero por fin se estrenará en México y América Latina este mismo mes. Aunque aún faltan un par de semanas para disfrutar de esta cinta, los fans están más que emocionados. Una de estas personas es una cosplayer que ha decidido darle vida a la nueva transformación de Gohan de una gran forma.

En esta cinta, Gohan obtiene un nuevo poder, el cual es conocido como Modo Bestia, y le proporciona un nuevo estilo al hijo de Goku. De esta forma, la modelo austríaca conocida como pamdroid18 decidido darle nueva vida a este poder con cosplay de primer nivel.

Aunque el único detalle que no se logró transmitir a la perfección fue el cabello, ya que Gohan en el Modo Bestia posee una mata bastante larga, el resto del traje funciona bastante bien. En el pasado, pamdroid18 no ha entregado cosplays de One Piece, Spy x Family, Naruto, League of Legends y más.

En temas relacionados, animadores de Dragon Ball comparten los nuevos diseños de Gohan y Piccoro. De igual forma, Dragon Ball The Breakers ya tiene fecha de lanzamiento.

Vía: pamdroid18