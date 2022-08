Modelo austriaca hace cosplay de Mitsuri Kanjori

Aunque falta algo de tiempo antes de que la tercera temporada de Demon Slayer llegue a nuestras manos, los fans ya se están preparando para el regreso de Tanjiro y compañía. Una de estas personas es una modelo austriaca, quien ha decidido darle vida a Mitsuri Kanroji, uno de los personajes que tendrá un gran peso en el futuro.

No hace mucho, la cosplayer conocida como Pamdroid18, decidió darle nueva vida al Pilar del Amor, logrando recrear de gran forma todos los detalles de su vestimenta, así como el icónico cabello rosa con trenzas verdes de Kanroji.

Esta no es la primera vez que Pamdroid18 hace un trabajo similar. Una simple mirada a su cuenta oficial de Instagram revela un sinfín de cosplays, algunos de Attack on Titan, otros de One Piece, Dragon Ball, League of Legends, y muchos más. Regresando a Kanroji, este personaje jugará un gran papel en la próxima temporada de Demon Slayer, ya que ayudará a Tanjiro a vencer a uno de sus adversarios más fuertes.

