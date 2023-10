Mod agrega a Gokú en Super Smash Bros. Ultimate

Desde que la franquicia de Super Smash Bros. existe, siempre ha estado presente la duda de si se podrían agregar personajes al plantel que necesariamente no provengan de videojuegos, algo que el creador de la saga ha dicho hasta el hartazgo que no va a pasar. Sin embargo, los fans son muy necios y van a tratar de poner a algunos a pesar que no sea por métodos legales por parte de Nintendo.

Así un modder de la comunidad conocido como Mastaklo se ha puesto manos a la obra para traer a un contendiente bastante pedido, claro que hablamos de Gokú, personaje de anime al cual se le puede considerar como el más popular de la industria de los dibujos. Y para ello, el usuario tomó el modelo de Ryu, pero lo modificó estéticamente para tener la apariencia del Saiyajín criado en la tierra.

Aquí un video:

Algo que se debe aclarar, es que este mod del personaje se encuentra en fase de beta, por lo que todavía falta algo de tiempo para que los usuarios puedan echarle la mano encima, aunque eso conlleva el utilizar un emulador de Switch en PC para probarlo. A eso se agrega que no será un acceso libre, esto para que no se empiece a distribuir de forma masiva y que Nintendo y Toei Animation tomen acciones legales.

De hecho, la misma beta ya se puede probar en estos momentos, pero para tener acceso, los usuarios deberán donar en alguno de los tiers de Patreon del desarrollador, algo que puede ser desalentador pero a la vez tiene el lado justo, ya que programar no es un juego realmente.

Recuerda que Super Smash Bros. Ultimate está exclusivamente en Nintendo Switch.

Nota del editor: Por fin el deseo de muchos se ha cumplido con este mod, pero espero que en la vida real no suceda, porque no es necesario y nunca será necesario. Eso sí, me da mucha curiosidad que otros mods se pueden implementar, por ejemplo, reemplazar el modelo del héroe de Dragon Quest con Trunks.