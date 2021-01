MLB The Show finalmente llegaría a Xbox el próximo mes

¿MLB The Show en Xbox? Por años, los fans de la MLB se han visto obligados a comprar un PlayStation para disfrutar de la aclamada franquicia de beisbol, pero hay una muy buena probabilidad de que finalmente llegue a la consola de Microsoft este año.

Por si lo habías olvidado, MLB firmó un nuevo acuerdo con Sony en diciembre de 2019 que confirmaba que el juego llegaría a otras consolas, además de PlayStation, tan pronto como a inicios de 2021. Dicho lo anterior, es probable que Xbox esté tratando de decirnos algo con el siguiente tweet:

No more away games. https://t.co/47Bui1tuUj

— Xbox (@Xbox) December 10, 2019