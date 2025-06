Después de años de espera, Mindseye, el primer juego del estuco creado por el co-fundador de Rockstar, ha llegado a nuestras manos, y la recepción inicial es todo menos positiva. No solo no vimos reseñas previas de este título, sino que el público ha encontrado un sin fin de errores, glitches, problemas de rendimiento y otros problemas, convirtiendo a esta entrega en uno de los peores lanzamientos de este año.

Actualmente, Mindseye cuenta con una recepción mixta en Steam, con casi el 50% de las opciones del público expresando algún tipo de comentario negativo. La mayoría de las críticas se han dirigido al rendimiento del juego, la estabilidad y el comportamiento de la inteligencia artificial. Por si fuera poco, muchos han mencionado que el título no tiene alguna mejora para el PS5 Pro, incluso cuando la publicidad lo asegura. Al respecto, esto fue lo que comentó Build a Rocket Boy al respecto:

Si bien Build a Rocket Boy asegura que ya están trabajando para solucionar muchos de los problemas presentes en el juego en estos momentos, la primera impresión ha sido negativa. Muchos estaban esperando con ansias Midnseye, especialmente considerando que todos los tráilers apuntaban a que esta experiencia iba a ser una buena alternativa de Grand Theft Auto, especialmente considerando que el co-fundador del estudio, Leslie Benzies, fue el productor de la serie de Rockstar.

