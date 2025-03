Millie Bobby Brown explota contra la prensa por críticas a su físico

En torno al estreno de la quinta temporada de Stranger Things, mucha información ha salido a la luz de los protagonistas de la serie, puesto que de momento están dando muchas entrevistas sobre todo lo que conllevó en convertirse en super estrellas a edades muy cortas. Y algo que la gente no ha parado de comentar, es que la actriz de Eleven, Millie Bobby Brown, luce más envejecida de lo que debería, y es que actualmente cuenta con 20 años edad.

En respuesta, la chica alzó la voz contra los medios de comunicación por las críticas durante la gira promocional de su nueva película, Estado Eléctrico. A través de un video Instagram, denunció que la prensa parece querer mantenerla congelada en el tiempo, como si no tuviera derecho a crecer y cambiar. “He crecido en frente del mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo”, dijo.

La actriz señaló directamente algunos titulares recientes, como ¿Por qué los Gen Z como Millie Bobby Brown están envejeciendo tan mal? y ¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?, cuestionando el nivel de obsesión que algunos adultos tienen con su imagen. Para Brown, este tipo de contenido no es periodismo, sino acoso disfrazado de análisis. “El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante”, afirmó.

Millie Bobby Brown has called out journalists who have made “disturbing coverage” over her appearance changing as she grew up.

