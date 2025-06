Microsoft se consolida como el gigante third party

Durante la generación del Xbox One, la empresa fundada por Bill Gates pasó por serios problemas para ofrecer un catálogo sostenible de lanzamientos provenientes de sus estudios y era ampliamente criticado el enfoque de negocios, centrado en comercializar controles en lugar de videojuegos.

Al transcurrir de los años, la firma en cuestión fue adquiriendo varios estudios y buscó romper paradigmas no sólo con Game Pass sino en diseminar sus propiedades intelectuales entre diferentes consolas y servicios para terminar con la idea de las exclusividades.

En el marco del extinto E3, la división de gaming presidida por Phil Spencer, ofreció un showcase espectacular, donde se presentaron avances de producciones de gran calado que llegarán en próximos meses como The Blood of Dawnwalker, Cronos: The New Dawn y High on Life 2.

Game Freak se alejará por momentos de la franquicia Pokémon para crear Beast of Reincarnation y se ha revelado que la saga A Plague Tale tendrá una tercera parte denominada Resonance, además de Planet of Lana 2: Children of the Leaf.

Dentro del espectro de los estudios propiedad de Xbox, fue todo un escaparate y productos como Call of Duty: Black Ops 7, Gears of War: Reloaded, Grounded 2, Ninja Gaiden 4 y The Outer Worlds 2 serán multiplataformas, sin olvidarse de la expansión Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants.

Por otro lado, Final Fantasy XVI ha llegado al ecosistema Xbox y durante el presente año Final Fantasy VII Remake: Intergrade hará lo propio. También ha sido interesante saber que Super Meat Boy regresará en formato tridimensional y se ha confirmado la rumorada remasterización de Persona 4.

La cereza del pastel la puso el ROG Xbox Ally, una consola portátil con la imagen corporativa de dicha marca que correrá a cargo de la compañía Asus que vendrá en dos modelos y tendrá un funcionamiento de computadora para correr no sólo las aplicaciones de Xbox sino tiendas como Steam y Epic Games.

Microsoft ha realizado uno de los mejores eventos digitales que se le recuerden y está decidida a seguir cambiando los cimientos tradicionales de la industria del entretenimiento y si bien queda en entredicho el compromiso o lealtad con su propia base instalada de usuarios, ha decidido expandir su portafolio de negocios a nuevos horizontes.