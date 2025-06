Microsoft comparte primeros detalles de la próxima consola Xbox

En estos momentos Microsoft está pasando por una etapa de transición, ya que no se están centrando en competir para la supuesta guerra de consolas con Sony, y el primer pasó es lanzar alguno de sus juegos a más plataformas, incluyendo la saga icónica de Gears of War. A eso le sigue la nueva portátil que tendrán en colaboración con Asus, y ahora, parece que no están saliendo del mercado del sobremesa, pues ya tendrían en mente cómo será el próximo Xbox.

La empresa ha confirmado oficialmente que ya trabaja en su línea de consolas de nueva generación, y todo apunta a que la propuesta incluirá no solo un modelo tradicional para el hogar, sino también una opción portátil. La compañía reveló estos planes como parte de un nuevo acuerdo estratégico con AMD, que colaborará en el diseño del silicio que dará vida a esta futura generación de hardware.

Sarah Bond, líder de juegos de Xbox, aseguró que están comprometidos con ofrecer “el mayor avance técnico jamás visto en una generación de hardware”. En un video difundido recientemente, subrayó que esta nueva etapa abarcará consolas de salón y dispositivos “en tus manos”, una clara alusión a una posible portátil dediada. Aunque no se han dado detalles concretos, esta afirmación alimenta los rumores sobre un proyecto en desarrollo que podría rivalizar con otras marcas.

La colaboración con AMD buscará impulsar la innovación gráfica, integrar inteligencia artificial y garantizar retrocompatibilidad con el catálogo actual de juegos. La estrategia también apunta a extender la experiencia Xbox más allá de una consola específica, permitiendo jugar desde cualquier dispositivo. Esto refuerza la visión de Microsoft de una plataforma más abierta y accesible para los jugadores.

Por ahora, la próxima generación de consolas no tiene una fecha oficial de lanzamiento, aunque informes previos sugieren que no llegaría antes de 2027. Mientras tanto, el enfoque parece centrarse en consolidar alianzas tecnológicas clave y redefinir qué significa jugar en el ecosistema Xbox. A eso se suma que tienen un año lleno de lanzamientos prometedores.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Es positivo el saber que al menos todavía generación estarán presentes, pero esperemos que al menos logren remontar en algún aspecto.