Por años, Skype fue la aplicación de videollamadas por excelencia. Sin embargo, la plataforma fue incapaz de sobrevivir en un mundo en donde Discord, Teams y Zoom hacen que este proceso sea más accesible y sencillo. De esta forma, y como muchos ya lo veían venir, Microsoft ha confirmado que Skype cerrará sus puertas muy pronto.

Aunque por el momento no hay una fecha exacta, Microsoft, quien adquirió los derechos de esta plataforma en el 2011, ha confirmado que Skype cerrará sus puertas el próximo mes de mayo del 2025. En su lugar, la compañía se enfocará por completo en Microsoft Teams, y ha señalado que tu nombre de usuario y contactos de Skype podrán usarse en Teams en un futuro.

Starting in May 2025, Skype will no longer be available. Over the coming days you can sign in to Microsoft Teams Free with your Skype account to stay connected with all your chats and contacts. Thank you for being part of Skype pic.twitter.com/EZ2wJLOQ1a

— Skype (@Skype) February 28, 2025