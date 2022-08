Michael Keaton no habría terminado de ver alguna película de DC o Marvel

Uno de los actores de Hollywood que ha pasado por películas de Marvel y DC es Michael Keaton, esto en papeles como el Buitre de Spider-Man: Homecoming y Batman en la adaptación de Tim Burton. Con ese trasfondo, muchos fans podrían pensar que el actor ha visto una cantidad considerable de películas de superhéroes, algo que al final no es del todo correcto.

Este ha revelado oficialmente al medio Variety en una entrevista, que actualmente no ha podido terminar ninguna película de este género famoso, incluso no se acuerda de la trama de algunas en las que ha participado. Afirmando que tiene otras cosas que hacer, pero a la vez, asegura que no se quiere creer intelectual ni nada similar, solamente no lo enganchan.

Aquí su comentario:

Sé que la gente no cree esto, que nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas, ninguna película de Marvel, ni ninguna otra. Y no digo que no miro eso porque soy intelectual, ¡créanme! No es eso. Es solo que hay muy pocas cosas que veo. Empiezo a ver algo y creo que es genial y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!

Vale la pena recordar, que veremos a Keaton en la próxima película de The Flash, por lo que ver su actuación como un Bruce Wayne mayor será más que interesante. La cinta se estrena el próximo 23 de junio de 2023.

Vía: Yahoo Entertainment