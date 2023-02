Metroid Prime Remastered se retrasa

A principios de mes, Metroid Prime Remastered llegó inesperadamente a la eShop del Switch. Sin embargo, también se anunció que una versión física de este título estaría disponible a partir del 22 de febrero. Sin embargo, se ha revelado que las pre-órdenes de Amazon se han retrasado considerablemente.

De acuerdo con sitios como Reddit y ResetEra, los fans han revelado que todos los que pre-ordenaron Metroid Prime Remastered por Amazon, no han recibido sus copias. Junto a esto, la tienda ahora especifica que esta edición física se entregará a finales de marzo y principios de abril para muchas personas.

Por si fuera poco, parece que no hay copias disponibles de este juego, ya que tiendas como GameStop, Walmart, Best Buy, e incluso la tienda oficial de Nintendo en Estados Unidos, ya no tiene unidades disponibles por el momento. Por su parte, Amazon no ha dado a conocer la razón de este retraso.

En el caso de México, por ejemplo, Amazon ha mencionado que todos aquellos que realizaron su pre-orden, recibirán su copia física de Metroid Prime Remastered hasta el 31 de marzo de 2023. Aunque en nuestra región aún hay copias disponibles, no solo la fecha de entrega estimada es diferente, sino que el precio ha aumentado de los $999 pesos en los que estuvo originalmente.

Sin embargo, si no deseas esperar a la copia física, siempre tienes la oportunidad de adquirir el juego de una forma digital, en donde ya puedes conseguirlo. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Metroid Prime Remastered aquí. De igual forma, la versión física incluye una nueva portada.

Nota del Editor:

Al ser un anuncio sorpresa, existe la posibilidad de que el tiempo de solo unas semanas no haya sido suficiente para el abastecimiento y la distribución del juego en múltiples partes del mundo, y Amazon es quien más está sufriendo en estos momentos.

Vía: Reddit