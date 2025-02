Meta está trabajando en androides

La compañía dueña de Facebook, Instagram y Threads, Meta, está trabajando en tecnologías de robots autónomos que sean capaces de cuidar el hogar. La iniciativa se centra en la creación de inteligencia artificial avanzada, sensores y software que permitirán a los robots realizar actividades domésticas de manera eficiente.

Según fuentes cercanas a la compañía, Meta ha comenzado a discutir su plan con empresas como Unitree Robotics y Figure AI Inc. Aunque por el momento no se contempla la fabricación de robots con la marca Meta, la empresa no descarta esta posibilidad en el futuro, lo que podría representar un competidor directo para el robot Optimus de Tesla.

El esfuerzo de Meta no es aislado, ya que otras grandes empresas como Apple y Google también están explorando el potencial de los robots autónomos. Sin embargo, lo que hace única a la propuesta de Meta es su intención de no solo crear el hardware, sino también desarrollar el software y los sistemas de inteligencia artificial necesarios para que otras compañías puedan fabricar y vender robots basados en esta tecnología.

La carrera por la robótica parece haberse convertido en una competencia secundaria y subordinada al desarrollo de la inteligencia artificial. Los grandes líderes de la industria de la IA lentamente van uniéndose a la iniciativa de desarrollar su tecnología de androides, poniéndonos cada vez más cerca de aquel futuro que los escritores de ciencia ficción han relatado durante años.

Vía: Bloomberg