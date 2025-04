Megacable lanza fuerte acusación contra Telmex

Los cambios del internet simétrico que hemos visto en México en las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar entre el círculo de las compañías de telefonía. Ahora, Megacable aseguró que parte de los estragos que hemos visto recientemente se deben a la posición que tiene Telmex en el mercado, obligando a otros competidores a realizar cambios que no son del agrado del público en general.

Recientemente, Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, acusó a Telmex de establecer una serie de reglas en el mercado que causan conflicto en compañías como Megacable, Izzi y más. Aquí se menciona que los planes de Telmex de congelar precios y regalar membresías de streaming, los cuales han sido recibidos de forma positiva por los usuarios, han obligado a otras empresas a implementar servicios como el manejo de velocidades de internet para mantenerse competitivas. Esto fue lo que comentó:

“El internet simétrico vino del jugador dominante (Telmex) nos lo impuso y eso implica habilitar el servicio y endeudarnos para invertir más. El mensaje para los suscriptores es que todas las empresas ya proporcionamos simetría en las redes de fibra óptica para competir al tú por tú con el jugador fuerte. No es justo que la Autoridad (IFT) no obligue al jugador preponderante a contar con tarifas que vayan de acuerdo con la inflación. Seguiremos peleando desde nuestra trinchera para que no se distorsione el mercado por empresas que tienen poder incluso para adquirir insumos más económicos que los demás competidores”,

Pendones ha señalado que Telmex se puede dar el lujo de crear servicios atractivos para los usuarios, debido a su gran posición en el mercado de México, obligando a otras compañías a ofrecer servicios similares. Sin embargo, debido a que Megacable, Izzi y el resto no tienen el mismo capital que la empresa de Carlos Slim, ellos se ven en la necesidad de subir el precio de su internet, para evitar muchas pérdidas, algo que no es del agrado de los usuarios.

Por el momento, no hay una regulación en contra de Telmex, y considerando que la compañía no ha subido sus precios de forma ostentosa como el resto de los competidores, más y más personas se suman a sus planes. En temas relacionados, Telmex responde a la controversia de Totalplay. De igual forma, no hay límite en el consumo de datos de Telmex.

Vía: Expansión