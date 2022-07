¡Mega Man: The Wily Wars llega al Switch Online!

Para la sorpresa de muchos, la aplicación de SEGA Genesis en Nintendo Switch Online + Expansion Pack se ha actualizado para agregar cuatro juegos más a la colección de la consola clásica de 16 bits, y en esta ocasión contamos con una selección bastante interesante.

En estos momentos ya puedes disfrutar de:

-Comix Zone.

-Mega Man: The Wily Wars.

-Target Earth.

-Zero Wing.

De esta selección, el título que más llama la atención es Mega Man: The Wily Wars. Similar a Super Mario All-Star, el trabajo de Capcom es una colección de los primeros tres títulos de la serie en NES, con un estilo visual actualizado para la generación de los 16-bits. En Japón y Europa, este juego tuvo un lanzamiento físico, pero en América solo los usuarios del SEGA Channel en 1995 tuvieron acceso a este título.

Junto a esto, Comix Zone es un brawler con un elemento visual inspirado en los cómics. Target Earth es un run and gunner con una clara inspiración en los robots. Por último, Zero Wing es un space shooter que es recordado por el icónico meme de “all your base are belong to us”.

Recuerda, estos cuatro juegos ya están disponibles en la aplicación de SEGA Genesis para todos los usuarios del Nintendo Switch Online + Expansion Pack. En temas relacionados, SEGA tiene pensado llevar a Persona al cine y televisión. De igual forma, ¿Sonic Adventure 3 será el siguiente proyecto de Sonic Team?

Nota del Editor:

Esta es una gran selección de juegos. Aunque Target Earth podría no llamar mucho la atención, Comix Zone, Zero Wing y Mega Man: The Wily Wars son títulos que valen mucho la pena, y son algunos de los mejores juegos que el Genesis nos ofreció en su momento.

Vía: Nintendo