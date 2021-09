La pandemia afectó drásticamente los planes para el contenido post-lanzamiento de Marvel’s Avengers, por lo que ahora no estamos muy seguros de lo que podemos esperar este año y el que viene. Aparentemente, Spider-Man sigue previsto para lanzarse en algún momento de este 2021, y a través de una nueva hoja de ruta, sus desarrolladores así lo reiteran.

Our next roadmap covers what we have planned for the remainder of 2021.

💎 Confront Klaw in our first Raid

⚙️ Gear Upgrading and Resources Rework

⏫ Power Level Cap Increase

🕷️ Spider-Man Hero Event for PS4, PS5

🛣️ …and more!

State of the Game Blog: https://t.co/gwtP6N2gLk pic.twitter.com/HXX8RdbyJc

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) September 8, 2021