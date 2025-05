Marvel cambia el nombre de Thunderbolts*

Thunderbolts* llegó a los cines la semana pasada. Para la sorpresa de muchos, la cinta es un regreso a la fórmula tradicional que vimos antes de Avengers: Endgame, lo cual le ha ganado una buena reputación y un desempeño decente en taquilla. Ahora, Marvel, en una jugada inusual, ha revelado el gran spoiler de la película a solo unos días de su estreno, cambiando el nombre del largometraje en el proceso.

SPOILERS DE THUNDERBOLTS*

Después de meses de intriga, el final de Thunderbolts* revela que el asterisco hace referencia a que el equipo conformado por estos antihéroes se convierten en The New Avengers, algo que tiene grandes implicaciones para el MCU. De esta forma, Marvel ha cambiado todo su material promocional para dejar en claro que esta película ahora será conocida como The New Avengers.

Por medio de redes sociales, Marvel compartió múltiples videos en donde las estrellas de la película revelan el nuevo nombre de la cinta, algo que deja en claro que este fue un movimiento ya planeado, y no una reacción de pánico ante el desempeño de la cinta durante su primer fin de semana.

Esto ha dividido a la comunidad. Algunos han señalado que esta es una estrategia interesante. Los fans más aguerridos del MCU fueron a ver la película durante el primer fin de semana, mientras que aquellos que no están tan interesados en este universo ahora están interesados en esta producción. Sin embargo, también hay aquellos que ya no tienen interés en ver este largometraje, debido a que la gran sorpresa de este capítulo ya fue arruinado.

Otros también han señalado que esto le da un control a Marvel Studios sobre la narrativa del público, ya que los spoilers de este tipo son muy comunes. Solo nos queda por ver si esta decisión tiene algún resultado, y para eso necesitamos esperar al segundo fin de semana de la cinta en taquilla. En temas relacionados, así le fue a Thunderbolts* en calificaciones. De igual forma, Donald Trump quiere imponer aranceles a las películas.

Nota del Autor:

Thunderbolts*, o The New Avengers, es una buena película. Si bien es algo triste que la cuarta y quinta fase del MCU sufrieron de una serie de cambios radicales en dirección, parece que Kevin Feige y su equipo por fin han encontrado la forma de regresar a lo que les funcionó en el pasado, y el resultado final es positivo.

Vía: Marvel