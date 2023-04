Mamá entra a torneo de Candy Crush por accidente

Aunque ya casi no se hable de Candy Crush, este es un juego que ha permanecido en la mente de muchos usuarios que día a día se dedican a pasar su tiempo libre en los dispositivos móviles. Eso ha llevado a que ciertas personas se conviertan en profesionales, llegando a tal punto de entrar a torneos que en ocasiones ni se sabe que están en circulación.

Esto le ha pasado a Erryn Rhoden de Columbus, Ohio; ya que entró al Candy Crush Saga All Stars Tournament sin tener noción de ello. Hace poco el hijo de Rhoden llamado Xane, publicó un tuit sobre su madre gamer que se volvió viral. Mismo menciona que ella era la principal competidora en su grupo e ingresó al torneo donde hay premios de $250,000 USD.

So my mom plays candy crush all the time for years now. APPARENTLY she accidentally entered a official candy crush tourney and had no idea what it was. She’s in the semi-finals and seeded #1 in her region witch I believe is just number 1 in USA. This is a 250k prize pool tourney

— Xane (@RhodenXane) April 12, 2023