Malas noticias para los libros de Game of Thrones

Han pasado 14 años desde el lanzamiento de A Dance With Dragons, el quinto libro en la saga de A Song of Ice and Fire. Desde entonces, los fans han esperado la llegada a Winds of Winter, el penúltimo trabajo de esta historia. Sin embargo, muchos fans han aprovechado para reclamarle a George R.R. Martin por no entregarnos este trabajo lo antes posible, y ahora el autor ha perdido la paciencia.

Por medio de su blog, Martin compartió un mensaje en donde deja en claro que conoce los sentimientos del público ante la larga espera por Winds of Winter, pero también ha señalado que no se la ha pasado con los brazos cruzados, y a trabajando en múltiples proyectos en la última década, tanto fuera como dentro de Westeros. Esto fue lo que comentó:

“Lo sé, lo sé. Algunos de ustedes estarán enojados por esto, como lo están por todo lo que anunció aquí que no sea sobre Westeros ni WINDS OF WINTER. Se han dado por vencidos conmigo, o con el libro. Nunca terminaré WINDS. Si lo hago, nunca terminaré A DREAM OF SPRING. Si lo hago, no servirá de nada. Debería buscar a otro escritor que me sustituya… De todas formas, me voy a morir pronto, de lo viejo que soy. Perdí todo interés en A Song of Ice and Fire hace décadas. Ya no me importa escribir, solo me quedo sentado y gasto mi dinero. También editó los libros de Wild Cards, pero ustedes odian Wild Cards. Puede que odies todo lo demás que he escrito: los ganadores y perdedores del Hugo, “Canción para Lya” y “MURIENDO DE LA LUZ”, “Reyes de la Arena” y “LA BELLA Y LA BESTIA”, “Esta Torre de Ceniza” y “La Ciudad de Piedra”, OLD MARS y OLD VENUS y ROGUES y WARRIORS y DANGEROUS WOMEN y todas las demás antologías que edité con mi amigo Gardner Dozois. Sé que no te importa nada de eso. No te importa nada más que WINDS OF WINTER. Me lo has dicho tantas veces. La cosa es que sí me importan. Y también me importan Westeros y WINDS. Los Stark, los Lannister y los Targaryen, Tyrion y Asha, Dany y Daenerys, los dragones y los lobos huargos; me importan todos. Más de lo que puedas imaginar”.

A lo largo de los años, Martin ha sido criticado por trabajar en otros proyectos y abandonar su serie de libros. Desde el lanzamiento de A Dance With Dragons en 2011, el autor ha participado en la adaptación de Game of Thrones, House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms para HBO. Junto a esto, tuvo un rol en Elden Ring, y volverá a este mundo por medio de la película que A24 está produciendo sobre el aclamado título de FromSoftware.

Por si fuera poco, el autor ha estado involucrado en la publicación y edición de otros libros que no tienen que ver con Westeros. Si bien esto ha mantenido contentos a los fans de Martin, la realidad es que hay más de A Song of Ice and Fire que del resto de su trabajo, y son estas personas quienes no pierden la oportunidad para reclamar la larga espera a la que el creativo los ha sometido.

Sin embargo, seguimos sin información sobre cuándo es que Winds of Winter podría llegar a nuestras manos, algo que se mantendrá así por mucho tiempo más. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo a la tercera temporada de House of the Dragon. De igual forma, estos son los actores que se suman a la tercera temporada de House of the Dragon.

Nota del Autor:

La realidad es que Winds of Winter no es un libro fácil de escribir. La historia de los libros es mucho más complicada que lo visto en la serie de Game of Thrones. Con tan solo decir que uno de los problemas más pequeños para Martin en este libro es encontrar una solución a la esclavitud. Para este punto, es mejor apreciar lo que tuvimos, en lugar de enojarse por lo que nos falta.

Vía: George R.R. Martin