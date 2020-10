Macaulay Culkin presume su nostálgico cubrebocas de Mi Pobre Angelito

Si creciste durante los años 90 seguramente recordarás con mucho cariño las películas de Mi Pobre Angelito, particularmente durante épocas navideñas. A pesar de que su protagonista, Macaulay Culkin, ha desaparecido del estrellato, para muchos sigue siendo Kevin McAllister y el actor ha decidido recordárnoslo con un nostálgico cubrebocas.

Vía Twitter, el actor de ahora 40 años ha compartido la siguiente publicación:

Just staying Covid-safe wearing by the flayed skin of my younger self.

Don’t forget to wear your masks, kids. pic.twitter.com/RBd3X1AayD

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) October 7, 2020